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Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Иране заявили об ответных ударах по США

04:06 27.06.2026 Сб
2 мин
Что сказала иранская сторона?
aimg Эдуард Ткач
Фото: в Иране грозят более мощным ответом, если атака повторится (Getty Images)

В ночь на 27 июня Корпус стражей Исламской революции заявил о нанесении ударов по американским объектам на Ближнем Востоке. Это была ответная реакция на удары США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"В ответ на эту агрессию Военно-морские силы КСИР нанесли удары по позициям американской террористической армии в регионе... США пытались нарушить это обязательство (перемирие - ред), на что был дан и будет даваться необходимый ответ", - говорится в заявлении.

Там добавили, что в случае повторной атаки, ответ Ирана будет боле масштабным.

Стоит добавить, что незадолго до этого вице-президент США Джей Ди Вэнс тоже пригрозил ответом Ирану, но уже по поводу того, что это Тегеран первым нарушил режим прекращения огня.

"Иран подписал соглашение о прекращении огня. Мы его соблюдаем. Если у них есть разногласия по поводу того, как выполняется меморандум о взаимопонимании, пусть звонят. Но насилию будет дан ответный удар", - написал он в соцсети Х.

Что предшествовало

Напомним, в четверг 25 июня в СМИ стали писать, что Иран атаковал гражданское судно, которое проходило через Ормузский пролив, который был открыт в рамках рамочной сделки между Тегераном и Вашингтоном.

На следующий день, 26 числа, президент США Дональд Трамп подтвердил атаку и заявил, что действия со стороны Ирана являются нарушением договоренностей о прекращении огня.

Уже в ночь на 27 июня Центральное командование США официально заявило, что войска нанесли удары по иранским хранилищам ракет и дронов, а также береговым радиолокационным станциям.

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Соединенные Штаты АмерикиИранОрмузский пролив