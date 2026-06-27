В Иране заявили об ответных ударах по США

"В ответ на эту агрессию Военно-морские силы КСИР нанесли удары по позициям американской террористической армии в регионе... США пытались нарушить это обязательство (перемирие - ред), на что был дан и будет даваться необходимый ответ", - говорится в заявлении.

Там добавили, что в случае повторной атаки, ответ Ирана будет боле масштабным.

Стоит добавить, что незадолго до этого вице-президент США Джей Ди Вэнс тоже пригрозил ответом Ирану, но уже по поводу того, что это Тегеран первым нарушил режим прекращения огня.

"Иран подписал соглашение о прекращении огня. Мы его соблюдаем. Если у них есть разногласия по поводу того, как выполняется меморандум о взаимопонимании, пусть звонят. Но насилию будет дан ответный удар", - написал он в соцсети Х.