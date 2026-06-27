Перемир'я зірвано? США завдали ударів по Ірану у відповідь на атаки по торговому судну

Увечері 26 червня армія США завдала ударів по ряду об'єктів Ірану. Ці удари стали відповіддю на атаку Ірану по торговому судну, яке проходило через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.

"Американські літаки завдали ударів по іранським сховищам ракет і безпілотників, а також по берегових станціях радіолокацій після того, як Іран 25 червня атакував судно M/V Ever Lovely безпілотником, спрямованим в один бік", - йдеться в заяві.

Водночас, джерела журналіста Axios Барака Равіда уточнюють , що удари США були по іранським цілям "в Ормузькій протоці".

Повертаючись до заяви CENTCOM, там зазначили, що в момент іранської атаки вантажне судно під прапором Сінгапуру виходило з Ормузкої протоки вздовж узбережжя Оману. І цей удар Ірану став порушенням припинення вогню.

"Невиправдана агресія іранських сил проти комерційного судноплавства явно порушила режим припинення вогню. Більше того, небезпечна поведінка Ірану підірвала свободу судноплавства, оскільки торгівля все активніше здійснюється через цей найважливіший міжнародний торговий коридор", - йдеться у публікації.

Резюмуючи в CENTCOM додали, що командування продовжує забезпечувати координацію безпечного проходу та підтримку комерційних судів, які прямують через протоку.