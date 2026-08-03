В Ірані заявили, що були готові атакувати Україну

Іранський чиновник Мохсен Резаї заявив, що розглядав можливість удару по трьох об'єктах на території України.

Однак, за його словами, від цього плану відмовились після того, як Україна нібито принесла вибачення.

"Ми були готові завдати удару по трьох об'єктах на території України, але після того, як країна принесла вибачення, ми скасували атаку", - зазначив він.

Як зазначає видання, слова Резаї пролунали на тлі погроз Тегерана відповісти на атаку наприкінці липня на іранське судно в Каспійському морі.

Погрози Україні з боку Ірану

Нагадаємо, 26 липня Іран звинуватив Україну в нібито атаці на цивільне судно в Каспійському морі, заявивши про одного загиблого та одного пораненого моряка.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив про успішний далекобійний удар по судну, яке, за його словами, використовували для транспортування військових вантажів до Росії.