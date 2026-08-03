В Иране заявили, что были готовы атаковать Украину

После атаки на иранское судно в Каспийском море Иран якобы был готов нанести удар по Украине. Впрочем, в конце концов, от этого плана отказались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet .

Иранский чиновник Мохсен Резаи заявил, что рассматривал возможность удара по трем объектам на территории Украины.

Однако, по его словам, от этого плана отказались после того, как Украина якобы извинилась.

"Мы были готовы нанести удар по трем объектам на территории Украины, но после того, как страна принесла извинения, мы отменили атаку", - отметил он.

Как отмечает издание, слова Резаи раздались на фоне угроз Тегерана ответить на атаку в конце июля на иранское судно в Каспийском море.

Угрозы Украины со стороны Ирана

Напомним, 26 июля Иран обвинил Украину в якобы атаке на гражданское судно в Каспийском море, заявив об одном погибшем и одном раненом моряке.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном дальнобойном ударе по судну, которое, по его словам, использовали для транспортировки военных грузов в Россию.