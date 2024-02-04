В Ірані заявили, що авіаудари США порушують суверенітет Іраку та Сирії

Міністерство закордонних справ Ірану засудило нічні авіаудари США в Іраку та Сирії й назвало їх "порушенням суверенітету і територіальної цілісності" двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У першій реакції Тегерана на американські удари, речник іранського зовнішньополітичного відомства Насер Канаані заявив, що вони є "черговою авантюрною і стратегічною помилкою Сполучених Штатів, що призведе лише до посилення напруженості в умовах нестабільності в регіоні".

За його словами, американські атаки були покликані "затьмарити злочини сіоністського режиму в Газі". Натомість він не вказав, чи вживатиме Іран якихось дій у відповідь.

Канаані також закликав Раду Безпеки ООН запобігти "незаконним й одностороннім атакам США в регіоні".

Перед ударами США у відповідь в п'ятницю президент Ірану Ебрагім Раїсі заявив, що Іран не розпочне війну, але "дасть рішучу відповідь будь-кому, хто спробує залякати його".

Повітряні удари США по Іраку та Сирії

28 січня американську військову базу "Вежа 22" в Йорданії атакували дрони. Внаслідок атаки троє військовослужбовців загинули, ще понад 40 зазнали поранень.

У Пентагоні зазначили, що до нападу причетне угруповання "Катаїб Хезболла", яке підтримує Іран.

В ніч на 3 лютого американські військові завдали повітряних ударів по більш ніж 85 цілях, пов'язаних з іранським "Корпусом вартових ісламської революції" на території Сирії та Іраку.

Президент США Джо Байден заявив про початок військової операції на Близькому Сході у відповідь на атаку бази в Йорданії. У Білому домі заявили, що Ірак був поінформований про удари США.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель вважає, що Близький Схід перетворився на "котел", який може вибухнути.

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