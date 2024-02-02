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США почали удари по іранських об'єктах у Сирії, - ЗМІ

П'ятниця 02 лютого 2024 22:30
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США почали удари по іранських об'єктах у Сирії, - ЗМІ Ілюстративне фото: по іранських об'єктах у Сирії було завдано ударів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Іранські об'єкти в Сирії сьогодні, 2 січня, нібито атакували з повітря. По них завдали ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya у Twitter і ABC News.

За інформацією видання, по районах Аль-Хайдарія та Аль-Шиблі в сирійському Аль-Маядіні "були завдані авіаудари".

Журналісти уточнюють, що удари були націлені на "іранських ополченців" на сході Сирії.

Більш детальні подробиці інциденту наразі невідомі.

Оновлено 22:34

Як розповів ABC News неназваний американський чиновник, США завдали ракетних ударів по Сирії.

Відповідь США на вбивство військових у Йорданії

Нагадаємо, кілька днів тому американську військову базу в Йорданії атакували дрони. Внаслідок удару троє військових загинули, ще десятки - отримали поранення.

Після цього американський президент Джо Байден заявив, що Іран несе відповідальність за атаку, оскільки військові вдарили іранською зброєю.

Також він додав, що вже вирішив, як відповісти на такий теракт.

Вже сьогодні, 2 лютого, The Wall Street Journal повідомило про те, що США завдадуть ударів по об'єктах Ірану в Сирії та Іраку цими вихідними (3-4 лютого).

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Іран Війна в Сирії ракетный удар
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