У Білому домі заявили, що Ірак був поінформований про удари США

США заявили, що поінформували Ірак про удари напередодні. Удари були відповіддю на атаку безпілотників на базу в Йорданії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джона Кірбі, якого цитує Sky News.

"Ми повідомили уряд Іраку до ударів", - сказав Кірбі журналістам.

Його коментар прозвучав лише через кілька хвилин після того, як іракські військові засудили удари США як порушення суверенітету. Вони заявили, що повітряна атака була "загрозою, яка втягне Ірак і регіон у непередбачувані наслідки".

Речник головнокомандувача збройних сил Іраку Ях'я Расул Абдулла наголосив, що удари були завдані в той час, коли "Ірак прагне забезпечити стабільність в регіоні".

Що цьому передувало

Нагадаємо, 28 січня американську військову базу "Вежа 22" в Йорданії атакували дрони. За даними Пентагону, внаслідок цієї атаки поранення отримали понад 40 американських солдатів, ще троє військових загинули.

В Міноборони США зазначили, що до нападу, за попередніми даними, причетне угруповання "Катаїб Хезболла", яке підтримує Іран.

Ввечері 2 лютого військові США завдали ударів по більш ніж 85 цілях в Іраку і Сирії. Удари тривали близько 30 хвилин і були спрямовані на три об'єкти в Іраку і чотири в Сирії.

Президент США Джо Байден заявив про початок військової операції на Близькому Сході у відповідь на нещодавню атаку бази у Йорданії.