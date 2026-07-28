В Ірані запевнили, що "не хочуть ескалації" з Україною та висунули вимогу

Про що повідомили у Тегерані

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі розповів про розмову із главою українського зовнішньополітичного відомства Андрієм Сибігом.

За його словами, український міністр запевнив Тегеран, що атака на іранське судно не була навмисною.

"Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запевнив мене, що атака на іранське судно була ненавмисною і Україна не прагне ескалації", - повідомив Аракчі.

Позиція Ірану

Глава іранського МЗС заявив, що Тегеран також не зацікавлений у подальшому загостренні ситуації.

"Іран також не прагне ескалації", - зазначив міністр.

При цьому Аракчі наголосив, що будь-які дії проти громадян чи інтересів Ірану є неприйнятними. За його словами, завдані збитки мають бути компенсовані.

"Проте дав зрозуміти, що будь-які атаки на його громадян чи інтереси є неприйнятними. Завдані збитки мають бути відшкодовані", - йдеться у публікації глави МЗС Ірану.

Передісторія

Україна відреагувала на заяви Ірану про можливі удари, наголосивши на важливості збереження дипломатичного діалогу та запобігання подальшому загостренню ситуації.

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі. За його словами, розмова була відвертою, а дипломатія навіть за нинішніх умов залишається ключовим інструментом для прямого спілкування.

При цьому Сибіга зазначив, що Україна зацікавлена у недопущенні подальшої ескалації конфлікту.