В Иране заверили, что "не хотят эскалации" с Украиной и выдвинули требование

О чем сообщили в Тегеране

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рассказал о разговоре с главой украинского внешнеполитического ведомства Андреем Сибигой.

По его словам, украинский министр заверил Тегеран, что атака на иранское судно не была преднамеренной.

"Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил меня, что атака на иранское судно была непреднамеренной и Украина не стремится к эскалации", - сообщил Аракчи.

Позиция Ирана

Глава иранского МИД заявил, что Тегеран также не заинтересован в дальнейшем обострении ситуации.

"Иран также не стремится к эскалации", - отметил министр.

При этом Аракчи подчеркнул, что любые действия против граждан или интересов Ирана являются неприемлемыми. По его словам, причиненный ущерб должен быть компенсирован.

"Однако дал понять, что любые атаки на его граждан или интересы являются неприемлемыми. Причиненный ущерб должен быть возмещен", - говорится в публикации главы МИД Ирана.

Предыстория

Украина отреагировала на заявления Ирана о возможных ударах, подчеркнув важность сохранения дипломатического диалога и предотвращения дальнейшего обострения ситуации.

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. По его словам, беседа была откровенной, а дипломатия даже в нынешних условиях остается ключевым инструментом для прямого общения.

При этом Сибига отметил, что Украина заинтересована в недопущении дальнейшей эскалации конфликта.