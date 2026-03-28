В Ірані влада вирішила відправити 12-річних дітей на блокпости, - ЗМІ

Сили безпеки Ірану вербують дітей від 12 років для охорони контрольно-пропускних пунктів та інших навіщо в Тегерані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Alarabiya English.
Як пише ЗМІ, після початку війни по всьому Тегерану з'явилися блокпости, і на деяких із них чергують підлітки з автоматами.
Причиною таких явищ стало те, що іранська влада почала в столиці кампанію з набору персоналу "За Іран", мета якої - реєстрація охочих вступити до лав сил безпеки. Причому мінімальний вік новобранців було знижено до 12 років.
В ефірі державному телебаченню Рахім Надалі, представник КСІР у Тегерані, публічно заявив, що люди у віці від 12 років можуть зареєструватися, щоб допомогти КСІР і молодіжному добровольчому ополченню "Басідж" протистояти "глобальному хулігану" (термін, що використовується для позначення США).
За його словами, до завдань входить "збір даних з питань безпеки та оперативне патрулювання", а також організація нічних автоколон у місті.
"На контрольно-пропускних пунктах і патрулях "Басідж", які ви бачите по всьому місту, у нас була дуже велика кількість добровольців з-поміж молоді та підлітків, охочих узяти участь. З огляду на вік охочих приєднатися, ми знизили мінімальний вік до 12 років, оскільки діти віком 12-13 років хочуть брати участь", - сказав він.
Мешканці Тегерана розповіли журналістам видання AFP, що від початку війни зі США та Ізраїлем вони бачили в місті озброєних молодих людей.
"Військові пікапи зі встановленим на них важким озброєнням перекривають дороги і обшукують автомобілі. Проїжджаєш повз, і всього за 100 метрів попереду кілька приватних автомобілів із підлітками, озброєними автоматами Узі, знову зупиняють машини", - розповів один із місцевих жителів.
Також він додав, що коли ракета потрапляє в будь-яке місце, то територія негайно оточується. Зі свого боку підлітки з автоматами Калашникова вигукують накази, де стояти, і регулярно роблять попереджувальні постріли в повітря.
Інший мешканець столиці повідомив, що ночами прихильники режиму "забирають машини, обладнані гучномовцями, розвішують на них прапори, влаштовують галасливі ходи і вигукують гасла на вулицях".
Нагадаємо, що незважаючи на надію на швидку розв'язку на Близькому Сході, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що бойові дії між Сполученими Штатами та Іраном затягнутися ще мінімум на 2-4 тижні.
Тим часом Уганда в Африці несподівано заявила про бажання вступити у війну з Іраном на боці Ізраїлю. Там вважають, що однієї бригади їхньої армії вистачить, щоб захопити Іран.
Своєю чергою єменські хусити, які підтримуються Іраною, вже приєдналися до бойових дій. Сьогодні вони заявили про першу атаку на Ізраїль після початку війни на Близькому Сході.