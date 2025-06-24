В Ірані виправдались за обстріл Ізраїля після припинення вогню

Як відзначили у КВІР, остання хвиля атак була запущена нібито за кілька хвилин до початку дії перемир'я.

У заяві, що була опублікована напівофіційним інформаційним агентством Tasnim, КВІР додає, що загалом проти "військових центрів" Ізраїля зранку було запущено 14 ракет.