В Ірані відмовилися від переговорів з Віткоффом, - CNN

За інформацією двох регіональних джерел, Тегеран не зацікавлений у діалозі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та радником Білого дому Джаредом Кушнером.

Причина - глибока недовіра після зриву попередніх переговорів перед початком військових дій за участі Ізраїлю та США.

Джерела зазначають, що в Ірані вважають Венса більш схильним до пошуку компромісу і завершення конфлікту, ніж інших представників Вашингтона, зокрема державного секретаря Марко Рубіо.

"Складається враження, що Венс має намір завершити конфлікт", - повідомив один із співрозмовників CNN.

Втім, навіть прихильники такого варіанту визнають, що участь Венса ризикована, адже досягти реального припинення війни буде надзвичайно складно.

Водночас, попри побажання Ірану, остаточне рішення залишається за Трампом. У Білому домі дали зрозуміти, що склад переговорної групи визначатиме саме президент.

Речниця адміністрації заявила, що до процесу будуть залучені одразу кілька фігур - Венс, Рубіо, Віткофф і Кушнер.

Джерела зазначають, що Ірану, ймовірно, доведеться працювати з тим, кого призначить Вашингтон, навіть якщо це не їхній пріоритетний варіант.

Ймовірна зустріч між США та Іраном може відбутися вже цього тижня в Ісламабаді. Однак навіть прихильники переговорів оцінюють шанси на її проведення скептично.