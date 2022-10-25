В Ірані вбито полковника КВІР, який міг відповідати за постачання дронів до РФ

Полковника Корпусу вартових Ісламської революції було вбито сьогодні, 25 жовтня, вдень у місті Захедан, столиці іранського Белуджистану на південному сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранське інформаційне агентство Tasnim .

За деякими даними, ці ж люди, зокрема, відповідали за постачання іранських дронів-камікадзе Російської Федерації.

Офіцер КВІР, полковник Молашахі був убитий у машині, де сидів поряд з одним із командирів організації "Басідж" Джавадом Кіха. Останній також убитий. Цей підрозділ мобільних "яничарів" режиму звинувачують у жорстокому придушенні антиурядових виступів в Ірані за останні півтора десятки років.

Раніше стало відомо, що президент Ізраїлю під час візиту до США оприлюднить докази щодо використання росіянами іранських безпілотників у війні на території України.

Також нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що президент України Володимир Зеленський закликав Ізраїль визначитися, з ким він: з демократичним світом, або з тими, хто заплющує очі на російський терор.

Крім того, Зеленський дорікнув Ізраїлю в альянсі Росії та Ірану. За його словами, цей їхній альянс не відбувся, якби свого часу політики в Ізраїлі ухвалили лише одне рішення, про яке Україна просила.

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