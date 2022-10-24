Чи не час вибрати, з ким ви? Зеленський звернувся до Ізраїлю із закликом передати системи ППО

Президент України Володимир Зеленський закликав Ізраїль визначитися, з ким він: із демократичним світом, чи з тими, хто заплющує очі на російський терор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави держави.

"Чи не час Ізраїлю обрати, із ким ви? Чи з демократичним світом, який пліч-о-пліч бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню? Чи з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору є повна руйнація глобальної безпеки? Я вірю, що ви дасте справедливі відповіді на мої запитання", - наголосив президент України.

Зеленський також подякував народу Ізраїлю за розуміння та допомогу, зокрема медичну, а також медіа країни, які поширюють правду про війну Росії проти України та засуджують російський терор.

"І ми бачили: нас підтримують на землі обітованій. Вірю, що ми побачимо підтримку і в небі", - додав глава держави.