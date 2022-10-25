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В Иране убит полковник КСИР, который мог отвечать за поставку дронов в РФ

Фото: в Иране убит генерал КСИР, который мог отвечать за поставку дронов в РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Полковник Корпуса стражей Исламской революции был убит сегодня, 25 октября, днем в городе Захедан, столице иранского Белуджистана на юго-востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское информационное агентство Tasnim.

Офицер КСИР, полковник Молашахи был убит в машине, где сидел рядом с одним из командиров организации "Басидж" Джавадом Киха. Последний также убит. Это подразделение мобильных "янычар" режима обвиняют в жестоком подавлении антиправительственных выступлений в Иране в последние полтора десятка лет.

По некоторым данным, эти же люди в том числе отвечали за поставку иранских дронов-камикадзе Российской Федерации.

Ранее стало известно, что президент Израиля во время визита в США обнародует доказательства использования россиянами иранских беспилотников в войне на территории Украины.

Также напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль определиться, с кем он: с демократическим миром, или с теми, кто закрывает глаза на российский террор.

Кроме того, Зеленский упрекнул Израиль в альянсе России и Ирана. По его словам, этот их альянс не состоялся, если бы в свое время политики в Израиле приняли всего одно решение, о котором Украина просила.

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