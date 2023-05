В Ірані стратили трьох учасників антиурядових протестів

Всі троє - Маджид Каземі, Саїд Якубі та Салех Мірхашемі - були страчені в місті Ісфахан у п'ятницю.

У заяві судової влади стверджується, що 16 листопада минулого року вони "замордували" двох членів воєнізованих формувань "Басідж" та поліцейського.

Правозахисні організації заявляють, що чоловіків несправедливо звинуватили, змусили зізнатися під тортурами та засудили без достатніх доказів, аби стримати інакодумство.

Страти пішли за "вкрай несправедливим судовим розглядом, який не мав нічого спільного зі значним судовим розглядом", зазначили в Amnesty International.

Директор неурядової організації "Права людини в Ірані" Махмуд Амірі-Могхаддам написав у Twitter, що страти протестувальників є позасудовими, за які іранська влада, зокрема, верховний лідер Алі Хаменеї, має нести відповідальність.

"Якщо іранська влада не зіткнеться з серйозними наслідками з боку міжнародної спільноти, їхня машина смерті забере сотні життів протестувальників. Ці страти покликані продовжити правління Ісламської Республіки, і лише висока політична ціна може зупинити нові страти протестувальників", - пише правозахисник.

