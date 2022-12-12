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В Ірані провели другу страту, пов'язану з антиурядовими протестами

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Тегеран, Понеділок 12 грудня 2022 12:02
В Ірані провели другу страту, пов'язану з антиурядовими протестами Фото: в Ірані провели другу кару, пов'язану з антиурядовими протестами (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Ірані через повішення публічно стратили другого учасника антиурядових протестів. Його звинуватили у вбивстві двох співробітників сил безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Маджид Реза Рахнавард був публічно повішений сьогодні вранці в (священному місті шиїта) Мешахді… він був засуджений до смертної кари за "ведення війни проти Бога" після того, як зарізав двох співробітників сил безпеки", - пише видання з посиланням на місцеві ЗМІ.

За деякими даними, цивільний убив двох членів добровольчого загону "Басидж" та поранив ще чотирьох людей.

За словами активістів, силовики зателефонували родині Рахнаварда о 7-й ранку (за місцевим часом) і сказали, що стратили їхню дитину і поховали її на одному з цвинтарів.

Нагадаємо, минулого тижня в Ірані стратили першого протестувальника за нібито поранення офіцера воєнізованих формувань під час масових демонстрацій.

Як відомо, парламент Іран закликав судову владу "суворо покарати" всіх затриманих громадян, які брали участь у антиурядових протестах. Законодавці назвали протестувальників "muharib", що в шаріат означає "ворог Бога" і карається смертною карою.

Вже за тиждень після закликів депутатів суд у Тегерані засудили до страти одного з учасників протестів, які почалися в країні після смерті 22-річної Махси Аміні.

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