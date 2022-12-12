В Ірані провели другу страту, пов'язану з антиурядовими протестами

В Ірані через повішення публічно стратили другого учасника антиурядових протестів. Його звинуватили у вбивстві двох співробітників сил безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Маджид Реза Рахнавард був публічно повішений сьогодні вранці в (священному місті шиїта) Мешахді… він був засуджений до смертної кари за "ведення війни проти Бога" після того, як зарізав двох співробітників сил безпеки", - пише видання з посиланням на місцеві ЗМІ.

За деякими даними, цивільний убив двох членів добровольчого загону "Басидж" та поранив ще чотирьох людей.

За словами активістів, силовики зателефонували родині Рахнаварда о 7-й ранку (за місцевим часом) і сказали, що стратили їхню дитину і поховали її на одному з цвинтарів.