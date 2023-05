В Иране казнили трех участников антиправительственных протестов

Все трое - Маджид Каземи, Саид Якуби и Салех Мирхашеми - были казнены в в городе Исфахан в пятницу.

В заявлении судебной власти утверждается, что 16 ноября прошлого года они "замучили" двух членов военизированных формирований "Басидж" и полицейского.

Правозащитные организации заявляют, что мужчин несправедливо обвинили, заставили признаться под пытками и осудили без достаточных доказательств, чтобы сдержать инакомыслие.

Казни последовали за "крайне несправедливым судебным разбирательством, которое не имело ничего общего со значимым судебным разбирательством", отметили в Amnesty International.

Директор неправительственной организации "Права человека в Иране" Махмуд Амири-Могхаддам написал в Twitter, что казни протестующих являются внесудебными, за которые иранские власти, в частности, верховный лидер Али Хаменеи, должны нести ответственность.

"Если иранские власти не столкнутся с серьезными последствиями со стороны международного сообщества, их машина смерти унесет сотни жизней протестующих. Эти казни призваны продлить правление Исламской Республики, и только высокая политическая цена может остановить новые казни протестующих", - пишет правозащитник.

