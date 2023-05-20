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В Иране казнили трех участников антиправительственных протестов

Новина українською →
Суббота 20 мая 2023 05:58
В Иране казнили трех участников антиправительственных протестов Фото: в Иране провели еще одну казнь, связанную с антиправительственными протестами (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Иране казнили трех человек, которые были обвинены в причастности к гибели трех сотрудников сил безопасности во время прошлогодних антиправительственных демонстраций и протестов в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Все трое - Маджид Каземи, Саид Якуби и Салех Мирхашеми - были казнены в в городе Исфахан в пятницу.

В заявлении судебной власти утверждается, что 16 ноября прошлого года они "замучили" двух членов военизированных формирований "Басидж" и полицейского.

Правозащитные организации заявляют, что мужчин несправедливо обвинили, заставили признаться под пытками и осудили без достаточных доказательств, чтобы сдержать инакомыслие.

Казни последовали за "крайне несправедливым судебным разбирательством, которое не имело ничего общего со значимым судебным разбирательством", отметили в Amnesty International.

Директор неправительственной организации "Права человека в Иране" Махмуд Амири-Могхаддам написал в Twitter, что казни протестующих являются внесудебными, за которые иранские власти, в частности, верховный лидер Али Хаменеи, должны нести ответственность.

"Если иранские власти не столкнутся с серьезными последствиями со стороны международного сообщества, их машина смерти унесет сотни жизней протестующих. Эти казни призваны продлить правление Исламской Республики, и только высокая политическая цена может остановить новые казни протестующих", - пишет правозащитник.

Отметим, что теперь количество казненных в связи с протестами "Женщины, жизнь, свобода" против клерикального правления в Иране увеличилось до семи человек.

По данным HRANA, базирующегося в Вирджинии информационного агентства активистов, специализирующегося на Иране, по меньшей мере еще пятеро остаются в камере смертников, пишет Washington Post.

Кроме того, десятки были обвинены в тяжких преступлениях. По данным правозащитных организаций, около 500 демонстрантов и прохожих также были убиты в ходе прошлогодних протестов в Иране.

Напомним, что в конце прошлого года в Иране через повешение публично казнили одного из участников антиправительственных протестов.

Ранее РБК-Украина писало, что парламент Ирана призвал судебную власть "сурово наказать" всех задержанных граждан, которые участвовали в антиправительственных протестах. Законодатели назвали протестующих "muharib", что в шариат означает "враг Бога" и карается смертной казнью.

Вскоре после призывов депутатов суд в Тегеране приговорили к смертной казни одного из участников протестов, начавшихся в стране после смерти 22-летней Махсы Амини.

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