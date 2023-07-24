В Ірані розробили оновлений дрон Shahed-149 Gaza (фото)

В Ірані Корпус вартових ісламської революції (КВІР) представив модернізовану версію безпілотника "Shahed-149 Gaza", який був відпочатку сконструйований ще навесні 2021 року авіабудівною компанією Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA.
У неділю було опубліковано кадри безпілотника на авіабазі Мученик Карімі у центрі міста Кашан. Також подано опис та технічні характеристики оновленого БПЛА.
У повідомленнях йдеться, що безпілотник був оснащений новою системою шасі та точкою підвіски.
Як стверджується, "Shahed-149 Gaza" є удосконаленим висотним безпілотним бойовим літаком великої тривалості польоту, здатним літати понад 35 годин і долати 7000 кілометрів за одну місію.
"Іранські військові покладаються на цей літак для покращення свого потенціалу розвідки, спостереження та розвідки", - йдеться в публікації.
Іранський безпілотник "Shahed-149 Gaza" (фото: PANA / en.irna.ir)
Апарат Shahed-149 Gaza, за розміром, формою та призначенням аналогічний американському безпілотнику MQ-9 Reaper.
Удосконалений іранський БПЛА має крейсерську швидкість 350 км/год та здатний нести 13 бомб та 500 кг електронного обладнання.
Це перший іранський БПЛА із турбогвинтовим двигуном. Новий дрон отримав підвісне шасі та опору.
Російські окупанти активно використовують іранські дрони для завдання ударів по території України. Захід неодноразово заявляв про те, що Росія домовилась з Тегераном про поставки БпЛА, однак Москва й Іран довгий час всіляко відкидали ці звинувачення.
Після надання реальних доказів застосування ворогом безпілотників іранського виробництва - Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність.
Британська розвідка повідомила, що Росія перейшла від отримання невеликих іранських партій БПЛА повітряним транспортом до більших партій за допомогою кораблів з Ірану через Каспійське море.
Нещодавно США, Франція, Велика Британія, Албанія й Україна виступили зі спільною заявою із закликом до генсека ООН провести розслідування військової співпраці Ірану і Росії, зокрема, щодо передачі дронів.
За даними агентства Reuters, українські інженери розробляють засоби, які допоможуть протидіяти атакам РФ іранськими дронами-камікадзе.
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