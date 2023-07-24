В Иране разработали обновленный дрон Shahed-149 Gaza (фото)

В воскресенье были опубликованы кадры беспилотника на авиабазе Мученик Карими в центре города Кашан. Также подано описание и технические характеристики обновленного БПЛА.

В сообщениях говорится, что беспилотник был оснащен новой системой шасси и точкой подвески.

Как утверждается, "Shahed-149 Gaza" является усовершенствованным высотным беспилотным боевым самолетом большой продолжительности полета, способным летать более 35 часов и преодолевать 7000 километров за одну миссию.

"Иранские военные полагаются на этот самолет для улучшения своего потенциала разведки, наблюдения и рекогносцировки", - говорится в публикации.

Иранский беспилотник "Shahed-149 Gaza" (фото: PANA / en.irna.ir)

Аппарат Shahed-149 Gaza, по размеру, форме и назначению аналогичный американскому беспилотнику MQ-9 Reaper.

Усовершенствованный иранский БПЛА имеет крейсерскую скорость 350 км/ч и способен нести 13 бомб и 500 кг электронного оборудования.

Это первый иранский БПЛА с турбовинтовым двигателем. Новый дрон получил подвесное шасси и опору.

РФ использует иранские дроны в войне против Украины

Российские оккупанты активно применяют иранские дроны для нанесения ударов по территории Украины. Запад неоднократно заявлял о том, что Россия договорилась с Тегераном о поставках БпЛА, однако Москва и Иран долгое время всячески отвергали эти обвинения.

После предоставления реальных доказательств применения врагом беспилотников иранского производства - Тегеран изменил позицию и признал свою причастность.

Британская разведка сообщила, что Россия перешла от получения небольших иранских партий БПЛА воздушным транспортом в более крупные партии с помощью кораблей из Ирана через Каспийское море.

Недавно США, Франция, Великобритания, Албания и Украина выступили с совместным заявлением с призывом к генсеку ООН провести расследование военного сотрудничества Ирана и России, в частности, по передаче дронов.

По данным агентства Reuters, украинские инженеры разрабатывают средства, которые помогут противодействовать атакам РФ иранскими дронами-камикадзе.