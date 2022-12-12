В Ірані провели другу страту, пов'язану з антиурядовими протестами

В Ірані через повішення публічно стратили другого учасника антиурядових протестів. Його звинуватили у вбивстві двох співробітників сил безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Маджид Реза Рахнавард був публічно повішений сьогодні вранці в (священному місті шиїта) Мешахді… він був засуджений до смертної кари за "ведення війни проти Бога" після того, як зарізав двох співробітників сил безпеки", - пише видання з посиланням на місцеві ЗМІ.
За деякими даними, цивільний убив двох членів добровольчого загону "Басидж" та поранив ще чотирьох людей.
За словами активістів, силовики зателефонували родині Рахнаварда о 7-й ранку (за місцевим часом) і сказали, що стратили їхню дитину і поховали її на одному з цвинтарів.
Нагадаємо, минулого тижня в Ірані стратили першого протестувальника за нібито поранення офіцера воєнізованих формувань під час масових демонстрацій.
Як відомо, парламент Іран закликав судову владу "суворо покарати" всіх затриманих громадян, які брали участь у антиурядових протестах. Законодавці назвали протестувальників "muharib", що в шаріат означає "ворог Бога" і карається смертною карою.
Вже за тиждень після закликів депутатів суд у Тегерані засудили до страти одного з учасників протестів, які почалися в країні після смерті 22-річної Махси Аміні.