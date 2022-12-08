Повісили за поранення офіцера. В Ірані стратили першого протестувальника

В Ірані стратили першого протестувальника за поранення офіцера воєнізованих формувань під час масових демонстрацій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Протестувальник був засуджений за "ведення війни проти Бога" (muharib - шаріат). Громадянський нібито під час масових демонстрацій у Тегерані поранив члена воєнізованих формувань "Басідж".

Як повідомляють місцеві ЗМІ, громадянського звуть Мохсеном Шекарі. Він був засуджений до страти 23 жовтня і страчений через повішення в 7 грудня вранці.

Варто зазначити, що це перша кара, пов'язана з протестами, про яку публічно повідомили державні ЗМІ.