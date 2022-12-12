RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Иране провели вторую казнь, связанную с антиправительственными протестами

Фото: в Иране провели вторую казнь, связанную с антиправительственными протестами (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Иране через повешение публично казнили второго участника антиправительственных протестов. Его обвинили в убийстве двух сотрудников сил безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Маджид Реза Рахнавард был публично повешен сегодня утром в (священном шиитском городе) Мешахде… он был приговорен к смертной казни за "ведение войны против Бога" после того, как зарезал двух сотрудников сил безопасности", - пишет издание со ссылкой на местные СМИ.

По некоторым данным, гражданский убил двух членов добровольческого отряда "Басидж" и ранил еще четырех человек.

По словам активистов, силовики позвонили семье Рахнаварда в 7 утра (по местному времени) и сказали, что казнили их ребенка и похоронили его на одном из кладбищ.

Напомним, на прошлой неделе в Иране казнили первого протестующего за якобы ранение офицера военизированных формирований в ходе массовых демонстраций.

Как известно, парламент Иран призвал судебную власть "сурово наказать" всех задержанных граждан, которые участвовали в антиправительственных протестах. Законодатели назвали протестующих "muharib", что в шариат означает "враг Бога" и карается смертной казнью.

Уже через неделю после призывов депутатов суд в Тегеране приговорили к смертной казни одного из участников протестов, начавшихся в стране после смерти 22-летней Махсы Амини.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран