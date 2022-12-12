В Иране провели вторую казнь, связанную с антиправительственными протестами

В Иране через повешение публично казнили второго участника антиправительственных протестов. Его обвинили в убийстве двух сотрудников сил безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Маджид Реза Рахнавард был публично повешен сегодня утром в (священном шиитском городе) Мешахде… он был приговорен к смертной казни за "ведение войны против Бога" после того, как зарезал двух сотрудников сил безопасности", - пишет издание со ссылкой на местные СМИ.
По некоторым данным, гражданский убил двух членов добровольческого отряда "Басидж" и ранил еще четырех человек.
По словам активистов, силовики позвонили семье Рахнаварда в 7 утра (по местному времени) и сказали, что казнили их ребенка и похоронили его на одном из кладбищ.
Напомним, на прошлой неделе в Иране казнили первого протестующего за якобы ранение офицера военизированных формирований в ходе массовых демонстраций.
Как известно, парламент Иран призвал судебную власть "сурово наказать" всех задержанных граждан, которые участвовали в антиправительственных протестах. Законодатели назвали протестующих "muharib", что в шариат означает "враг Бога" и карается смертной казнью.
Уже через неделю после призывов депутатов суд в Тегеране приговорили к смертной казни одного из участников протестов, начавшихся в стране после смерти 22-летней Махсы Амини.