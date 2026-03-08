В Ірані призначили нового верховного лідера

Рішення Асамблеї експертів

Вибір нового керівника держави здійснює Асамблея експертів - орган, що складається з 88 обраних високопоставлених священнослужителів. Саме цей орган наділений повноваженнями визначати верховного лідера Ірану.

З моменту створення Ісламської Республіки 1979 року Асамблея ухвалювала подібне рішення лише один раз. Тоді після смерті аятоли Рухолли Хомейні було обрано Алі Хаменеї. Це сталося понад три десятиліття тому.

Повноваження верховного лідера

У політичній системі Ірану верховний лідер посідає ключове місце і володіє остаточним словом з усіх державних питань. Його влада поширюється як на політичну, так і на релігійну сферу.

Згідно з принципом вілаят-е факіх - опіки ісламського юриста - цю посаду має обіймати старший релігійний лідер, який поєднує духовний авторитет і політичний вплив.

Тимчасове управління після смерті Хаменеї

Одразу після загибелі Алі Хаменеї для тимчасового управління державою було сформовано спеціальну колегію з трьох осіб. До неї увійшли президент Ірану Масуд Пезешкіан, очільник судової влади Голамхоссейн Мохсені Еджеї, а також юрист і керівник добровольчого формування Басідж Аліреза Арафі.

При цьому публічної інформації про те, що Алі Хаменеї заздалегідь називав свого можливого наступника, раніше не з'являлося.

Призначення сина Хаменеї посилило суперечки всередині Ірану

За оцінками джерел, прихід Моджтаби може змінити баланс впливу в іранській еліті, оскільки його призначення посилює позиції силових структур і послаблює інші групи впливу.

Новий лідер вважається ультраконсерватором і виступає за посилення підтримки терористичних угруповань у регіоні, а також за жорстке придушення протестів усередині країни.

Додаткові суперечки викликало й те, що Моджтаба Хаменеї не має релігійного титулу аятоли, який традиційно вважається важливим для обіймання найвищої посади в системі влади Ірану.

За інформацією джерел, рішення про призначення було ухвалено в екстреному режимі під тиском Корпусу вартових ісламської революції, щоб не допустити політичного хаосу на тлі атак Ізраїлю та США і забезпечити швидкий перехід влади.