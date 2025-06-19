В Ірані вже другий день триває масштабне відключення інтернету

"За даними, Іран вже понад 12 годин без доступу до інтернету. Оскільки влада запровадила загальнонаціональне відключення Інтернету, посилаючись на ймовірне "зловживання" мережею Ізраїлем у військових цілях", - повідомили представники ресурсу.

Варто додати, що відключення серйозно ускладнює іранцям доступ до інформації в момент зростання напруги в регіоні. Обмеження зачіпають як мобільний інтернет, так і провідні мережі.

Як пише AP, іранське державне телебачення закликало громадян видалити з телефонів месенджер WhatsApp, звинувативши його у передачі даних до Ізраїлю.

Однак компанія Meta спростувала ці обвинувачення. Інші повідомлення вказують на те, що Telegram, ще один популярний в Ірані месенджер, також був заблокований, повідомляє видання АР.