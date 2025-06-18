Майже весь Іран залишився без інтернету

В Ірані у середу, 18 червня, практично повністю зник доступ до інтернету. Трафік скоротився приблизно до 3% стандартного споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані організації NetBlocks , яка займається моніторингом свободи інтернету у світі.

"Дані мережі в режимі реального часу показують, що Іран зараз перебуває в розпалі майже повного національного відключення інтернету. Інцидент слідує за серією попередніх часткових перебоїв і відбувається на тлі ескалації військової напруженості з Ізраїлем після кількох днів ракетних ударів в обидва боки", - повідомила NetBlocks.

Зазначається, що доступу в мережу переважної більшості іранців немає приблизно з 17:30 за місцевим часом. Трафік скоротився приблизно до 3% стандартного споживання.

Причини відключення інтернету наразі невідомі.