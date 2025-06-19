В Иране уже второй день длиться масштабное отключение интернета

"По данным, Иран уже более 12 часов без доступа к интернету. Поскольку власти ввели общенациональное отключение Интернета, ссылаясь на вероятное "злоупотребление" сетью Израилем в военных целях", - сообщили представители ресурса.

Стоит добавить, что отключение серьезно затрудняет иранцам доступ к информации в момент роста напряжения в регионе. Ограничения затрагивают как мобильный интернет, так и проводные сети.

Как пишет AP, иранское государственное телевидение призвало граждан удалить с телефонов мессенджер WhatsApp, обвинив его в передаче данных в Израиль.

Однако компания Meta опровергла эти обвинения. Другие сообщения указывают на то, что Telegram, еще один популярный в Иране мессенджер, также был заблокирован, сообщает издание АР.