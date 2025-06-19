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В Ірані вже другий день триває масштабне відключення інтернету

Іран, Четвер 19 червня 2025 13:06
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В Ірані вже другий день триває масштабне відключення інтернету Фото: в Ірані пів доби триває масштабне відключення інтернету (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Ірані триває масштабне відключення інтернету. Доступ до мережі зник від учора і відсутній натепер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані організації NetBlocks, яка займається моніторингом свободи інтернету у світі.

"За даними, Іран вже понад 12 годин без доступу до інтернету. Оскільки влада запровадила загальнонаціональне відключення Інтернету, посилаючись на ймовірне "зловживання" мережею Ізраїлем у військових цілях", - повідомили представники ресурсу.

Варто додати, що відключення серйозно ускладнює іранцям доступ до інформації в момент зростання напруги в регіоні. Обмеження зачіпають як мобільний інтернет, так і провідні мережі.

Як пише AP, іранське державне телебачення закликало громадян видалити з телефонів месенджер WhatsApp, звинувативши його у передачі даних до Ізраїлю.

Однак компанія Meta спростувала ці обвинувачення. Інші повідомлення вказують на те, що Telegram, ще один популярний в Ірані месенджер, також був заблокований, повідомляє видання АР.

Нагадаємо, масштабне відключення інтернету в більшості регіонів Ірану почалось 18 червня о 17:30 за місцевим часом. Як відомо, трафік скоротився приблизно до 3% стандартного споживання.

Також у середу, 18 червня, ефір іранського державного телебачення був перерваний - замість звичайної програми показали кадри вуличних протестів із закликами продовжувати акції.

Як повідомив ізраїльський журналіст Аміх Штейн, супутниковий сигнал іранського мовника було перехоплено, і в ефір вивели записи з протестів, що проходили на вулицях країни.

Конфлікт Ізраїля та Ірану

З 13 червня Ізраїль здійснює військову операцію під назвою "Левиний народ", у межах якої вже вражено об'єкти іранської військової та ядерної інфраструктури. Унаслідок атак загинули десятки високопосадовців і фахівців, пов’язаних із розвитком ядерної програми Ірану.

Загалом, протягом операції Ізраїль завдав близько 250 ударів по 720 цілях на території Ірану.

Вже сьогодні ЦАХАЛ відзвітував про атаку на іранський ядерний реактор в Араку та ядерний об'єкт в Натанзі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав армії посилити удари по стратегічних цілях в Ірані.

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