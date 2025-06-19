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В Иране уже второй день длиться масштабное отключение интернета

Иран, Четверг 19 июня 2025 13:06
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В Иране уже второй день длиться масштабное отключение интернета Фото: в Иране полсуток продолжается масштабное отключение интернета (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Иране идет масштабное отключение интернета. Доступ к сети исчез со вчера и отсутстсвует до сих пор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные организации NetBlocks, которая занимается мониторингом свободы интернета в мире.

"По данным, Иран уже более 12 часов без доступа к интернету. Поскольку власти ввели общенациональное отключение Интернета, ссылаясь на вероятное "злоупотребление" сетью Израилем в военных целях", - сообщили представители ресурса.

Стоит добавить, что отключение серьезно затрудняет иранцам доступ к информации в момент роста напряжения в регионе. Ограничения затрагивают как мобильный интернет, так и проводные сети.

Как пишет AP, иранское государственное телевидение призвало граждан удалить с телефонов мессенджер WhatsApp, обвинив его в передаче данных в Израиль.

Однако компания Meta опровергла эти обвинения. Другие сообщения указывают на то, что Telegram, еще один популярный в Иране мессенджер, также был заблокирован, сообщает издание АР.

Напомним, масштабное отключение интернета в большинстве регионов Ирана началось 18 июня в 17:30 по местному времени. Как известно, трафик сократился примерно до 3% стандартного потребления.

Также в среду, 18 июня, эфир иранского государственного телевидения был прерван - вместо обычной программы показали кадры уличных протестов с призывами продолжать акции.

Как сообщил израильский журналист Амих Штейн, спутниковый сигнал иранского вещателя был перехвачен, и в эфир вывели записи с протестов, проходивших на улицах страны.

Конфликт Израиля и Ирана

С 13 июня Израиль проводит военную операцию под названием "Львиный народ", в рамках которой уже поражены объекты иранской военной и ядерной инфраструктуры. В результате атак погибли десятки высокопоставленных чиновников и специалистов, связанных с развитием ядерной программы Ирана.

В общем, в течение операции Израиль нанес около 250 ударов по 720 целям на территории Ирана.

Уже сегодня ЦАХАЛ отчитался об атаке на иранский ядерный реактор в Араке и ядерном объекте в Натанзе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии усилить удары по стратегическим целям в Иране.

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