В Ірані після атак зупинено завод важкої води: ядерних об'єктів не виявлено, - МАГАТЕ

Згідно із заявою агентства, йдеться про виробництво в місті Хондаб, на яке кілька днів тому сталася атака під час війни на Близькому Сході. Під удар потрапив завод із виробництва важкої води, яка використовується в ядерній енергетиці.

"На підставі незалежного аналізу супутникових знімків та інформації про об'єкт МАГАТЕ підтвердило, що завод із виробництва важкої води в Хондабі, про напад на який Іран повідомив 27 березня, зазнав серйозних ушкоджень і більше не функціонує", - ідеться в публікації.

При цьому в агентстві додали, що на об'єкті немає заявлених ядерних матеріалів.