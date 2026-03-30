Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Иране после атак остановлен завод тяжелой воды: ядерных объектов не обнаружено, - МАГАТЭ

Пораженный объект больше не функционирует
Иллюстративное фото: последствия подтверждают спутниковые снимки (Getty Images)

В Иране был существенно поврежден завод про производству тяжелой воды, из-за чего объект прекратил свою работу. Однако ядерных материалов на нем не оказалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост МАГАТЭ в соцсети Х.

Согласно заявлению агентства, речь идет о производстве в городе Хондаб, на который несколько дней назад произошла атака в ходе войны на Ближнем Востоке. Под удар попал завод по производству тяжелой воды, которая используется в ядерной энергетике.

"На основании независимого анализа спутниковых снимков и информации об объекте МАГАТЭ подтвердило, что завод по производству тяжелой воды в Хондабе, о нападении на который Иран сообщил 27 марта, получил серьезные повреждения и больше не функционирует", - говорится в публикации.

При этом в агентстве добавили, что на объекте нет заявленных ядерных материалов.

США ослабляют Иран

Напомним, неделю назад в Центральном командовании США заявили, что уничтожили радарную базу и наблюдательные посты Ирана, с которых велось отслеживание танкеров в Ормузском проливе.

Также Financial Times писало вчера, что Иран существенно снизил интенсивность ракетных и дроновых атак на Ближнем Востоке, перейдя на "стратегию выживания".

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс уже анонсировал, что операция против Ирана продолжится еще недолго. По его словам, Вашингтон хочет нейтрализовать Тегеран, чтобы не возвращаться к этому вопросу через год или два.

