В Иране после атак остановлен завод тяжелой воды: ядерных объектов не обнаружено, - МАГАТЭ

В Иране был существенно поврежден завод про производству тяжелой воды, из-за чего объект прекратил свою работу. Однако ядерных материалов на нем не оказалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост МАГАТЭ в соцсети Х.
Согласно заявлению агентства, речь идет о производстве в городе Хондаб, на который несколько дней назад произошла атака в ходе войны на Ближнем Востоке. Под удар попал завод по производству тяжелой воды, которая используется в ядерной энергетике.
"На основании независимого анализа спутниковых снимков и информации об объекте МАГАТЭ подтвердило, что завод по производству тяжелой воды в Хондабе, о нападении на который Иран сообщил 27 марта, получил серьезные повреждения и больше не функционирует", - говорится в публикации.
При этом в агентстве добавили, что на объекте нет заявленных ядерных материалов.
Напомним, неделю назад в Центральном командовании США заявили, что уничтожили радарную базу и наблюдательные посты Ирана, с которых велось отслеживание танкеров в Ормузском проливе.
Также Financial Times писало вчера, что Иран существенно снизил интенсивность ракетных и дроновых атак на Ближнем Востоке, перейдя на "стратегию выживания".
Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс уже анонсировал, что операция против Ирана продолжится еще недолго. По его словам, Вашингтон хочет нейтрализовать Тегеран, чтобы не возвращаться к этому вопросу через год или два.