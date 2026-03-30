В Иране после атак остановлен завод тяжелой воды: ядерных объектов не обнаружено, - МАГАТЭ

Согласно заявлению агентства, речь идет о производстве в городе Хондаб, на который несколько дней назад произошла атака в ходе войны на Ближнем Востоке. Под удар попал завод по производству тяжелой воды, которая используется в ядерной энергетике.

"На основании независимого анализа спутниковых снимков и информации об объекте МАГАТЭ подтвердило, что завод по производству тяжелой воды в Хондабе, о нападении на который Иран сообщил 27 марта, получил серьезные повреждения и больше не функционирует", - говорится в публикации.

При этом в агентстве добавили, что на объекте нет заявленных ядерных материалов.