В Иране назвали недопустимое требование в ядерных переговорах с США
Власти Ирана заявляют, что на ядерных переговорах с Соединенными Штатами Америки (США) может "поставить крест" требование со стороны Вашингтона о нулевом обогащении урана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам заместителя министра иностранных дел Ирана Маджида Тахтраванчи, переговоры с США по ядерным амбициям Терегана "ни к чему не приведут", если американская удача будет настаивать на том, чтобы страна прекратила свою деятельность по обогащению урана до нуля.
Перед этим специальный посланник США Стив Уиткофф повторил позицию Вашингтона о том, что любое новое соглашение между Штатами и Ираном должно включать соглашение о воздержании от обогащения, возможного пути к разработке ядерных бомб.
Между тем Тегеран утверждает, что его ядерная энергетическая программа имеет исключительно мирные цели.
"Наша позиция по обогащению четкая, и мы неоднократно заявляли, что это национальное достижение, от которого мы не отступимся", - заявил Тахтраванчи в понедельник.
Во время своего визита в регион Персидского залива на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что ядерная сделка "очень близка", но Ирану необходимо действовать быстро, чтобы решить десятилетний спор по этому вопросу.
Представитель главы МИД Ирана Эсмаил Багаи в свою очередь 19 мая заявил, что Вашингтон усложняет переговоры, высказывая публично условия, отличные от тех, которые обсуждаются частным образом во время переговоров.
"Несмотря на противоречивые заявления от американцев, мы все еще участвуем в переговорах", - добавил представитель МИД Ирана.
Ядерные переговоры между США и Ираном
Ожидается, что пятый раунд переговоров между странами по ядерной программе Тегерана состоится в Риме в эти выходные, но пока нет подтверждения, сообщил западным СМИ иранский чиновник.
Прошлый раунд, 4-й по счету, состоялся 11 мая в Омане. Как писали CNN, последние обсуждения по "ядерке" считают обнадеживающими, и это был позитивный сигнал перед большим визитом Трампа на Ближний Восток.
На днях президент США Трамп заявил, что Иран получил предложение США по "ядерке". Однако Тегеран это отрицает.
Также напомним, 12 мая глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран никогда не откажется от своих "ядерных прав", если цель США заключается только в этом.
Добавим, ранее американский президент сказал, что полностью поддерживает Тегеран, но Иран не станет ядерным государством.
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