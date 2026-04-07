В Ірані молодь закликають створити "живий ланцюг" навколо електростанцій

Так, заступник міністра у справах молоді та спорту Ірану Аліреза Рахімі зробив публікацію у соцмережах, в якій закликав долучитися до кампанії.

"Я запрошую всіх молодих, культурних та мистецьких діячів, спортсменів та чемпіонів до національної кампанії "Живий ланцюг іранської молоді за світле майбутнє", - написав він.

Заступник міністра наголосив, що у вівторок о 14.00 за місцевим часом біля електростанцій по всій країні, незалежно від віросповідання та поглядів, іранці стануть пліч-о-пліч, щоб заявити: напади на об'єкти громадської інфраструктури є воєнним злочином.

За даними ЗМІ, іранська влада має історію порушень міжнародного гуманітарного права шляхом вербування дітей-солдатів, зокрема під час ірано-іракської війни 1980-х років, у якій загинули десятки тисяч дітей.

Як повідомила правозахисна група Amnesty International, наприкінці минулого місяця Корпус вартових революції країни (КВІР) звернувся до громадян-"добровольців" віком від 12 років, щоб вони допомагали у військових діях, зокрема брали участь у патрулюванні.