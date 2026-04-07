Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Иране молодежь призывают создать "живую цепь" вокруг электростанций

11:26 07.04.2026 Вт
2 мин
Заместитель министра сделал публикацию в соцсетях
aimg Ирина Глухова
Фото: в Иране молодежь призывают создать "живую цепь" вокруг электростанций (Getty Images)

В Иране заместитель министра призвал молодежь создать "живую цепь" вокруг электростанций страны. Это произошло после угроз президента США Дональда Трампа бомбить инфраструктуру Ирана, если страна не откроет Ормузский пролив.

Так, заместитель министра по делам молодежи и спорта Ирана Алиреза Рахими сделал публикацию в соцсетях, в которой призвал присоединиться к кампании.

"Я приглашаю всех молодых, культурных и художественных деятелей, спортсменов и чемпионов к национальной кампании "Живая цепь иранской молодежи за светлое будущее", - написал он.

Заместитель министра подчеркнул, что во вторник в 14.00 по местному времени возле электростанций по всей стране, независимо от вероисповедания и взглядов, иранцы станут бок о бок, чтобы заявить: нападения на объекты общественной инфраструктуры являются военным преступлением.

По данным СМИ, иранские власти имеют историю нарушений международного гуманитарного права путем вербовки детей-солдат, в частности во время ирано-иракской войны 1980-х годов, в которой погибли десятки тысяч детей.

Как сообщила правозащитная группа Amnesty International, в конце прошлого месяца Корпус стражей революции страны (КСИР) обратился к гражданам-"добровольцам" в возрасте от 12 лет, чтобы они помогали в военных действиях, в частности участвовали в патрулировании.

Угрозы Трампа в сторону Ирана

Напомним, недавно Дональд Трамп вновь призвал Иран разблокировать проход кораблей через Ормузский пролив.

Он намекнул, что в случае отказа во вторник, 7 апреля, будут нанесены удары по энергетике и мостам в Иране.

Как сообщает Axios со ссылкой на источники в администрации, план бомбардировок уже готов, однако Трамп рассматривает возможность отложить удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Ирана, чтобы дать шанс дипломатии.

Соединенные Штаты АмерикиИранДональд Трамп