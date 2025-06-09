В Ірані масово забороняють вигул собак: нові обмеження уже охопили понад 20 міст
В Ірані понад два десятки міст запровадили заборону на вигул собак. Таке обмеження вже кілька років діє у столиці країни - Тегерані, а тепер поширилося на інші населені пункти.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Deutsche Welle.
Місцева влада пояснює це необхідністю підтримувати громадський порядок, безпеку та здоров’я населення. Хоч офіційної загальнодержавної заборони на утримання собак немає, в деяких містах вводять заборони на їхній вигул, перевезення в транспорті та появу з ними в громадських місцях.
Після ісламської революції 1979 року собаки в Ірані стали предметом суперечок. У релігійній традиції ісламу вони вважаються "нечистими", а деякі консервативні діячі вбачають у триманні собак ознаку "західного способу життя", що нібито шкодить ісламській культурі та гігієні.
Попри обмеження, багато іранців, зокрема в Тегерані, продовжують відкрито вигулювати своїх улюбленців.
Раніше ми розповідали про правила вигулу собак в Україні. За їх порушення власникам загрожують штрафи, а в окремих випадках - навіть кримінальна відповідальність. Закон регламентує, де можна вигулювати тварину, як її транспортувати, коли потрібен намордник, і вимагає прибирати за собакою. Також за жорстоке поводження передбачено суворе покарання - від штрафів до позбавлення волі.
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