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В Иране массово запрещают выгул собак: новые ограничения уже охватили более 20 городов

Понедельник 09 июня 2025 10:23
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В Иране массово запрещают выгул собак: новые ограничения уже охватили более 20 городов Фото: В Иране запрещают выгуливать собак (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Иране более двух десятков городов ввели запрет на выгул собак. Такое ограничение уже несколько лет действует в столице страны - Тегеране, а теперь распространилось на другие населенные пункты.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Местные власти объясняют это необходимостью поддерживать общественный порядок, безопасность и здоровье населения. Хотя официального общегосударственного запрета на содержание собак нет, в некоторых городах вводят запреты на их выгул, перевозку в транспорте и появление с ними в общественных местах.

После исламской революции 1979 года собаки в Иране стали предметом споров. В религиозной традиции ислама они считаются "нечистыми", а некоторые консервативные деятели видят в содержании собак признак "западного образа жизни", что якобы вредит исламской культуре и гигиене.

Несмотря на ограничения, многие иранцы, в частности в Тегеране, продолжают открыто выгуливать своих любимцев.

Ранее мы рассказывали о правилах выгула собак в Украине. За их нарушение владельцам грозят штрафы, а в отдельных случаях - даже уголовная ответственность. Закон регламентирует, где можно выгуливать животное, как его транспортировать, когда нужен намордник, и требует убирать за собакой. Также за жестокое обращение предусмотрено суровое наказание - от штрафов до лишения свободы.

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