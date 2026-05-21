В Ірані інтернет став приналежністю до "каст" та має "три рівні" за шалені гроші

Щоб завадити протестам, іранська влада створила багаторівневу структуру, яка фактично розділила суспільство. На вершині піраміди знаходиться так званий "білий інтернет" - це привілей для еліти.

Високопосадовці користуються мережею без жодних фільтрів. Цей доступ роками розширювали на лояльних журналістів. Журналіст Реза з Тегерана зізнався виданню, що має такий привілей з 2018 року. Він навіть не помітив повного відключення мережі під час протестів минулих років.

Колишній редактор Мансур Бейтаф відмовився від такої пропозиції. Він вважає це дискримінацією.

"Вільний доступ до інтернету - це суспільне право. Не можна давати цей привілей одним і відмовляти в ньому іншим. Це відверта дискримінація", - сказав він.

На другому рівні - платний доступ у мережу для обраних професій. Система Internet Pro відкриває лише близько 10 міжнародних платформ. Нею дозволили користуватися компаніям, юристам та лікарям. Але навіть тут діють обмеження.

Третій рівень - для фахівців. Викладачі університетів бачать лише наукові бази даних. Лікарям залишили переважно WhatsApp. Робота Instagram та YouTube залишається вкрай нестабільною навіть для "професійних" користувачів.

"Золотий" VPN в Ірані

Користувачі Internet Pro платять приблизно 0,20 євро за гігабайт. Звичайні іранці витрачають у 12 разів більше на комерційні VPN-сервіси.

Власник кафе в коментарі Euronews зізнався, що витрачає на зв’язок 75 євро щомісяця. Це величезна сума для локального бізнесу. При цьому бізнесмен отримує лише 1 гігабайт трафіку на день. Раніше чоловік мав необмежений доступ для роботи.

"У якій країні користування інтернету коштує стільки? Чи варто позбавляти іранський народ інтернету лише тому, що йде війна?" - запитує він.

Як відсутність інтернету руйнує бізнес в Ірані

За перші 50 днів цифрова галузь Ірану втратила близько 1 мільярда доларів. Щодня країна втрачає до 35 мільйонів доларів.

Бізнес масово закривається. Найбільше постраждали торговці в Instagram та Telegram. Це переважно дрібні підприємці, які не мають права на Internet Pro. Гігант електронної комерції Digikala вже почав звільняти персонал через падіння оборотів.