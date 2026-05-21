В Иране интернет стал принадлежностью к "кастам" и имеет "три уровня" за бешеные деньги

Чтобы помешать протестам, иранские власти создали многоуровневую структуру, которая фактически разделила общество. На вершине пирамиды находится так называемый "белый интернет" - это привилегия для элиты.

Высокопоставленные чиновники пользуются сетью без всяких фильтров. Этот доступ годами расширяли на лояльных журналистов. Журналист Реза из Тегерана признался изданию, что имеет такую привилегию с 2018 года. Он даже не заметил полного отключения сети во время протестов прошлых лет.

Бывший редактор Мансур Бейтаф отказался от такого предложения. Он считает это дискриминацией.

"Свободный доступ к интернету - это общественное право. Нельзя давать эту привилегию одним и отказывать в ней другим. Это откровенная дискриминация", - сказал он.

На втором уровне - платный доступ в сеть для избранных профессий. Система Internet Pro открывает лишь около 10 международных платформ. Ею разрешили пользоваться компаниям, юристам и врачам. Но даже здесь действуют ограничения.

Третий уровень - для специалистов. Преподаватели университетов видят только научные базы данных. Врачам оставили преимущественно WhatsApp. Работа Instagram и YouTube остается крайне нестабильной даже для "профессиональных" пользователей.

"Золотой" VPN в Иране

Пользователи Internet Pro платят примерно 0,20 евро за гигабайт. Обычные иранцы тратят в 12 раз больше на коммерческие VPN-сервисы.

Владелец кафе в комментарии Euronews признался, что тратит на связь 75 евро ежемесячно. Это огромная сумма для локального бизнеса. При этом бизнесмен получает лишь 1 гигабайт трафика в день. Ранее мужчина имел неограниченный доступ для работы.

"В какой стране пользование интернетом стоит столько? Стоит ли лишать иранский народ интернета только потому, что идет война?" - спрашивает он.

Как отсутствие интернета разрушает бизнес в Иране

За первые 50 дней цифровая отрасль Ирана потеряла около 1 миллиарда долларов. Ежедневно страна теряет до 35 миллионов долларов.

Бизнес массово закрывается. Больше всего пострадали торговцы в Instagram и Telegram. Это преимущественно мелкие предприниматели, которые не имеют права на Internet Pro. Гигант электронной коммерции Digikala уже начал увольнять персонал из-за падения оборотов.