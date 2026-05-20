Іран пригрозив війною за межами Близького Сходу після заяв Трампа, - Reuters

Іран пригрозив розширити війну за межі Близького Сходу у разі нових ударів з боку США. Заява прозвучала після того, як президент Дональд Трамп повідомив, що був "за годину" від рішення відновити масштабну "військову операцію" проти Тегерана.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомляє Reuters.

У цей понеділок та вівторок американський лідер був близький до рішення про нову кампанію бомбардувань в Ірані, однак відклав його для продовження дипломатичних переговорів.

"Я був за годину від ухвалення рішення сьогодні", - заявив Трамп журналістам у Білому домі.

Попри це, американський президент також заявив, що переговори з Іраном просуваються добре і ситуація може завершитися "дуже швидко".

Але у свою відповідь Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що у разі нових атак війна може вийти далеко за межі регіону.

"Якщо агресія проти Ірану повториться, обіцяна регіональна війна цього разу вийде за межі регіону", - йдеться у заяві.

Іран раніше вже погрожував ударами по країнах Близького Сходу, де розміщені американські військові бази.