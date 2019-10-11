В Иране заявили о ракетной атаке на танкер возле Саудовской Аравии

Танкер принадлежит иранской госкорпорации National Iranian Oil Company.
Напомним, правительство Ирана заявляло, что будет использовать любую возможность для экспорта своей нефти, несмотря на санкции США.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в перекачке нефти для Сирии. В частности, он продемонстрировал изображение с двумя судами, одно из которых, судя по надписи, иранский танкер Adrian Darya 1.
Отметим, что в США ранее заявили о готовности к переговорам с Ираном. Как известно, в мае Тегеран в ответ на действия США, которые вышли из ядерного соглашения и возобновили антииранские санкции, уже объявил о приостановке некоторых обязательств по СВПД и предупредил, что расширит этот список в течение 60 дней, если Европа будет выполнять введенные США ограничения.