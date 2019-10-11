В Ірані заявили про ракетну атаку на танкер біля Саудівської Аравії

Танкер належить іранської держкорпорації National Iranian Oil Company.
Нагадаємо, уряд Ірану заявляв, що буде використовувати будь-яку можливість для експорту своєї нафти, незважаючи на санкції США.
Раніше держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран в перекачуванні нафти для Сирії. Зокрема, він продемонстрував зображення з двома суднами, одне з яких, судячи з напису, іранський танкер Adrian Darya 1.
Зазначимо, у США раніше заявили про готовність до переговорів з Іраном. Як відомо, у травні Тегеран у відповідь на дії США, які вийшли з ядерної угоди і відновили антиіранські санкції, вже оголосив про призупинення деяких зобов'язань за СВПД і попередив, що розширить цей список протягом 60 днів, якщо Європа буде виконувати введені США обмеження.