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В Ірані заявили про ракетну атаку на танкер біля Саудівської Аравії

Новини » Надзвичайні події    11.10.2019 - 09:59
В Ірані заявили про ракетну атаку на танкер біля Саудівської Аравії
Ілюстративне фото (news.sky.com)

В результаті були пошкоджені два нафтових відсіки, що призвело до витоку нафти в морі

На іранському нафтовому танкері в Червоному морі сталися два вибухи з різницею в 20 хвилин. Про це повідомляє Press TV з посиланням на іранську державну танкерну компанію.

За даними компанії, вибухи, ймовірно, були викликані двома ракетними ударами. В результаті було пошкоджено два основних резервуара танкера, почався розлив нафти в море.

Танкер належить іранської держкорпорації National Iranian Oil Company.

Нагадаємо, уряд Ірану заявляв, що буде використовувати будь-яку можливість для експорту своєї нафти, незважаючи на санкції США.

Раніше держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран в перекачуванні нафти для Сирії. Зокрема, він продемонстрував зображення з двома суднами, одне з яких, судячи з напису, іранський танкер Adrian Darya 1.

Зазначимо, у США раніше заявили про готовність до переговорів з Іраном. Як відомо, у травні Тегеран у відповідь на дії США, які вийшли з ядерної угоди і відновили антиіранські санкції, вже оголосив про призупинення деяких зобов'язань за СВПД і попередив, що розширить цей список протягом 60 днів, якщо Європа буде виконувати введені США обмеження.

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