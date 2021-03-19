В Иране заявили о продолжении развития ракетной программы

Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что в стране продолжат развивать ракетную программу. Такое решение было принято несмотря на санкционное давление со стороны стран Запада.

Об этом сообщает Xinhua.

"В сферах обороны и ракетной силы... мы продолжим изо всех сил двигаться к большим целям", - сказал Амир Хатами.

Он также отметил значительный прогресс иранской оборонной промышленности, несмотря на ограничения и проблемы.

"Иранские оборонительные возможности никогда не будут предметом обсуждения", - сказал министр.