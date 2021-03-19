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В Ірані заявили про продовження розвитку ракетної програми

Автор: Андрій Козловський

Міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що в країні продовжать розвивати ракетну програму. Таке рішення було ухвалено попри санкційний тиск з боку країн Заходу.

Про це повідомляє Xinhua.

"У сферах оборони та ракетної сили... ми продовжимо з усіх сил рухатися до великих цілей", - сказав Амір Хатамі.

Він також наголосив на значному прогресі іранської оборонної промисловості, попри обмеження та проблеми.

"Іранські оборонні можливості ніколи не будуть предметом обговорення", - сказав міністр.

Нагадаємо, Іран відмовлявся від основного зобов'язання ядерної угоди щодо обсягів збагаченого урану.

Після цього, США заявили, що не мають наміру знімати санкції проти Ірану, які ввів 45-й президент Дональд Трамп. Це мало б підштовхнути Іран до переговорів про Спільний всеосяжний план дій (СВПД) щодо ядерної програми Тегерана.

Пізніше іранська сторона заявила про готовність вести переговори зі США щодо ядерної угоди. Однак, Іран хоче, щоб всі сторони почали виконувати свої зобов'язання.

Нагадаємо, Іран відмовлявся від основного зобов'язання ядерної угоди щодо обсягів збагаченого урану.

Після цього, США заявили, що не мають наміру знімати санкції проти Ірану, які ввів 45-й президент Дональд Трамп. Це мало б підштовхнути Іран до переговорів про Спільний всеосяжний план дій (СВПД) щодо ядерної програми Тегерана.

Пізніше іранська сторона заявила про готовність вести переговори зі США щодо ядерної угоди. Однак, Іран хоче, щоб всі сторони почали виконувати свої зобов'язання.

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