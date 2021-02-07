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Байден оставит санкции для Ирана, чтобы возобновить переговоры по ядерной программе

Новина українською → Вашингтон, Воскресенье 07 февраля 2021 18:46
Байден оставит санкции для Ирана, чтобы возобновить переговоры по ядерной программе Фото: Джо Байден (whitehouse.gov)
Автор: Роман Тверденко

США не намерены снимать санкции против Ирана, которые ввел 45-й президент Дональд Трамп. Это должно подтолкнуть Иран к переговорам о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.

Отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли Штаты в первую очередь снимать санкции против Ирана, Байден ответил: "Нет". Он согласился с тем, что для этого Ирану сначала нужно прекратить обогащение урана, чтобы обсуждать этот вопрос.

Ранее сообщалось, что Иран стремится посредничества Европейского Союза в диалоге с США относительно ядерной сделки. Для этого предложили главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

Также известно, что Соединенные Штаты намерены укрепить ограничения, введенные в рамках ядерного соглашения с Ираном. Также Вашингтон планирует продлить срок их действия.

Отметим, ранее Иран заявил, что отказывается от основного обязательства ядерной сделки относительно объемов обогащенного урана.

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