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Борт Минобороны вернется из Тегерана только вместе с телами погибших украинцев, - СНБО

Новости » Общество     12.01.2020 - 23:32
Борт Минобороны вернется из Тегерана только вместе с телами погибших украинцев, - СНБО
Фото: место катастрофы украинского самолета (alihashem_tv)

При необходимости будут направляться дополнительные силы

Борт Министерства обороны Украины вернется из Тегерана только после завершения всех процедур и когда станет возможным забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook секретаря СНБО Алексея Данилова.

Он подчеркнул, что все специалисты, необходимые для этого, будут работать до конца. При необходимости будут направляться дополнительные силы.

Борт Минобороны вернется из Тегерана только вместе с телами погибших украинцев, - СНБО

Напомним, вчера Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилов рассказал, что тела погибших украинских граждан должны вернуть домой ориентировочно в конце января.

Кроме того, 11 января президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Исламской республики Иран Хасаном Рухани, во время которого они обсудили необходимость скорейшего возвращения тел погибших в катастрофе самолета МАУ украинцев. Так, Зеленский в ходе разговора подчеркнул, что тела украинцев должны вернуть уже на следующей неделе.

Напомним, самолет МАУ, совершавший рейс 8 января из Тегерана в Киев, разбился через две минуты после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, которые погибли.

Позже правительство Ирана признал, что самолет сбили, однако сделали это случайно, ожидая авиаатаки со стороны США.

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