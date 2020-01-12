Борт Минобороны вернется из Тегерана только вместе с телами погибших украинцев, - СНБО

Фото: место катастрофы украинского самолета (alihashem_tv)

При необходимости будут направляться дополнительные силы

Борт Министерства обороны Украины вернется из Тегерана только после завершения всех процедур и когда станет возможным забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook секретаря СНБО Алексея Данилова.

Он подчеркнул, что все специалисты, необходимые для этого, будут работать до конца. При необходимости будут направляться дополнительные силы.

Напомним, вчера Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилов рассказал, что тела погибших украинских граждан должны вернуть домой ориентировочно в конце января.