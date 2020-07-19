В Иране произошел взрыв на электростанции

Фото: взрыв (pixabay)

Подача потребления была приостановлена на два часа

В центральной провинции Ирана Исфахан произошел взрыв на электростанции. Это произошло в результате износа трансформатора на электростанции в Исламабаде.

Об этом сообщает Reuters.

Директор Исфаханской энергетической компании сообщил, что подача потребления была приостановлена на два часа.

Reuters отмечает, что с конца июня в Иране произошло несколько взрывов и пожаров вокруг иранских военных, ядерных и промышленных объектов.

Напомним, в Иране в 30 км к юго-востоку от Тегерана произошел мощный взрыв на военной базе, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что автоцистерна с горючим взорвалась в северном сирийском городе Африн, тогда погибли более десятка человек.

Кроме того, на базе Военно-морских сил США в Сан-Диего (штат Калифорния) на десантном корабле USS Bonhomme Richard произошел пожар, в результате инцидента пострадали десятки моряков.