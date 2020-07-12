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На корабле ВМС США произошел взрыв, есть пострадавшие

США, Воскресенье 12 июля 2020 23:24
На корабле ВМС США произошел взрыв, есть пострадавшие
Фото: пожар на корабле USS Bonhomme Richard (twitter.com/CavasShips)
Автор: Надежда Собенко

На корабле USS Bonhomme Richard возник пожар, из-за которого произошел взрыв

На базе Военно-морских сил США в Сан-Диего (штат Калифорния) на десантном корабле USS Bonhomme Richard произошел пожар. В результате инцидента пострадали несколько моряков.

Об этом сообщила пожарная служба Сан-Диего.

Возгорание произошло в 8.30 (18.30 по Киеву воскресенья). После того, как огонь начал распространяться по судну, прогремел взрыв. Сообщается об одном пострадавшем.

Точные данные о числе пострадавших не приводятся. О погибших сведения не поступали.

По словам представителя военной базы, на момент пожара на борту корабля находились около 200 моряков и офицеров. Это гораздо меньше, чем если бы корабль находился на боевом дежурстве, сообщает Associated Press.

Что стало причиной возгорания пока неизвестно. Обстоятельства ЧП устанавливаются. Сейчас производится тушение огня.

Отметим, Сан-Диего - порт приписки Bonhomme Richard, и во время пожара он проходил плановое техническое обслуживание.

Корабль способен развернуть и посадить вертолеты, малые катера и транспортные средства-амфибии.

Напомним, 6 декабря 2019 года на военно-морской базе в Пенсаколе, штат Флорида, США произошла стрельба, в результате которой человек погиб, еще одинадцать человек получили ранения.

Позже стало известно, что в результате стрельбы на военно-морской базе погибли четыре человека.

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