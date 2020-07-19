В Ірані стався вибух на електростанції

Подача споживання була припинена на дві години
В центральній провінції Ірану Ісфахан стався вибух на електростанції. Це сталось в результаті зносу трансформатора на електростанції в Ісламабаді.
Про це повідомляє Reuters.
Директор Ісфаханської енергетичної компанії повідомив, що подача споживання була припинена на дві години.
Reuters зазначає, що з кінця червня в Ірані сталося кілька вибухів і пожеж навколо іранських військових, ядерних і промислових об'єктів.
Нагадаємо, в Ірані в 30 км на південний схід від Тегерана стався потужний вибух на військовій базі, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
Раніше повідомлялось, що автоцистерна з пальним вибухнула в північному сирійському місті Афрін, тоді загинуло більше десятка людей.
Крім того, на базі Військово-морських сил США в Сан-Дієго (штат Каліфорнія) на десантному кораблі USS Bonhomme Richard сталася пожежа, в результаті інциденту постраждали десятки моряків.