В Ірані стався вибух на електростанції

Фото: вибух (pixabay)

Подача споживання була припинена ​​на дві години

В центральній провінції Ірану Ісфахан стався вибух на електростанції. Це сталось в результаті зносу трансформатора на електростанції в Ісламабаді.

Про це повідомляє Reuters.

Директор Ісфаханської енергетичної компанії повідомив, що подача споживання була припинена ​​на дві години.

Reuters зазначає, що з кінця червня в Ірані сталося кілька вибухів і пожеж навколо іранських військових, ядерних і промислових об'єктів.

Нагадаємо, в Ірані в 30 км на південний схід від Тегерана стався потужний вибух на військовій базі, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялось, що автоцистерна з пальним вибухнула в північному сирійському місті Афрін, тоді загинуло більше десятка людей.

Крім того, на базі Військово-морських сил США в Сан-Дієго (штат Каліфорнія) на десантному кораблі USS Bonhomme Richard сталася пожежа, в результаті інциденту постраждали десятки моряків.