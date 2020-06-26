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В Иране на военной базе произошел мощный взрыв

Новости » Происшествия     26.06.2020 - 10:25
В Иране на военной базе произошел мощный взрыв
Фото: взрыв в Иране (pixabay)

Сейчас военные и сотрудники экстренных служб занимаются тушением пожара

В Иране в 30 км к юго-востоку от Тегерана произошел мощный взрыв на военной базе. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, на военном комплексе Парчин взорвался резервуар с техническим газом, из-за чего в небе появилась яркая вспышка. Отмечается, что в этом районе расположены объекты министерства обороны, в том числе, исследовательские центры, связанные с ядерной программой Ирана.

В настоящее время на место происшествия прибыли военные и сотрудники экстренных служб, которые занимаются тушением пожара.

Напомним, в восточном Китае на скоростной трассе "Шэньян-Хайкоу" взорвался автомобиль, который перевозил цистерну с горючим, в результате чего погибли 9 человек.

Ранее автоцистерна с горючим взорвалась в северном сирийском городе Африн, тогда погибло более десятка людей.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ИранВзрыв
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