В Иране на военной базе произошел мощный взрыв

Фото: взрыв в Иране (pixabay)

Сейчас военные и сотрудники экстренных служб занимаются тушением пожара

В Иране в 30 км к юго-востоку от Тегерана произошел мощный взрыв на военной базе. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, на военном комплексе Парчин взорвался резервуар с техническим газом, из-за чего в небе появилась яркая вспышка. Отмечается, что в этом районе расположены объекты министерства обороны, в том числе, исследовательские центры, связанные с ядерной программой Ирана.

First video report of a massive explosion with red light around Tehran, heard by many residents. Reports of a military outpost around there. #Iran pic.twitter.com/lQT4CPFLUC — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) June 25, 2020

В настоящее время на место происшествия прибыли военные и сотрудники экстренных служб, которые занимаются тушением пожара.

Напомним, в восточном Китае на скоростной трассе "Шэньян-Хайкоу" взорвался автомобиль, который перевозил цистерну с горючим, в результате чего погибли 9 человек.

Ранее автоцистерна с горючим взорвалась в северном сирийском городе Африн, тогда погибло более десятка людей.

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Автор: Андрей Козловский