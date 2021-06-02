В Иране произошел пожар на НПЗ: загорелся резервуар с более 30 тысячами литров бензина

По его данным, пожар возник на Тегеранском НПЗ в результате утечки топлива в одном из резервуаров. В нем хранилось около 20 тысяч баррелей (почти 32 тысячи литров) бензина.

Пожар обещают потушить в течение 12 часов. По словам исполнительного директора НПЗ Хамида Арманфара, необходимо дождаться полного выгорания топлива в резервуаре. "В настоящий момент прилагаются усилия для возобновления работы НПЗ", - добавил он

Еще один представитель НПЗ заявил, что на месте возгорания работает большая группа пожарных. В ее задачи входит не дать распространиться огню на другие резервуары с топливом.

На опубликованных в соцсетях видео с места пожара виден столб черного дыма, который поднимается на сотни метров.